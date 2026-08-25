Пенсионера и его внука, пропавших на лодке в Приморье, нашли живыми

В Приморье найдены живыми пенсионер и его внук, вышедшие на лодке в море Пенсионера и его внука, пропавших на лодке в Приморье, нашли живыми

Москва25 авг Вести.В Приморском крае завершились поиски 71-летнего мужчины и его 11-летнего внука, вышедших накануне на лодке в Японское море, они найдены живыми. Об этом сообщили в "ПримПоиске".

Дедушка с внуком вечером 24 августа вышли на лодке из села Веселый Яр на базу "Южный берег" и пропали. Позднее стало известно, что лодку с ними прибило к берегу далеко от места их выхода в море. Чтобы сообщить о своем местоположении, пенсионер и мальчик поднялись на сопку.

Виктор Васильевич К. и Артур П. найдены! Живы! сказано в сообщении

В поисках были задействованы полиция, МЧС, волонтеры, а также местные жители, знающие местность.