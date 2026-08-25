Москва25 авгВести.В Приморском крае завершились поиски 71-летнего мужчины и его 11-летнего внука, вышедших накануне на лодке в Японское море, они найдены живыми. Об этом сообщили в "ПримПоиске".
Дедушка с внуком вечером 24 августа вышли на лодке из села Веселый Яр на базу "Южный берег" и пропали. Позднее стало известно, что лодку с ними прибило к берегу далеко от места их выхода в море. Чтобы сообщить о своем местоположении, пенсионер и мальчик поднялись на сопку.
Виктор Васильевич К. и Артур П. найдены! Живы!сказано в сообщении
В поисках были задействованы полиция, МЧС, волонтеры, а также местные жители, знающие местность.