Во время заплыва на Таймыре пропал глава Союза ветеранов Афганистана и СВО

На Таймыре ищут пропавшего во время заплыва главу Союза ветеранов Афганистана Во время заплыва на Таймыре пропал глава Союза ветеранов Афганистана и СВО

Москва28 авг Вести.В Таймырском Долгано-Ненецком районе с 25 августа проходил патриотическом заплыв от Катырыка до Хатанги, в котором принимал участие подполковник в отставке, глава Союза ветеранов Афганистана и СВО Валерий Вощевоз. Как сообщает Telegram-канал РЕН ТВ, мужчина пропал без вести во время заплыва.

Из-за погодных условий очередной этап соревнований приостановили, однако позже выяснилось, что мужчина продолжил эстафету без согласования. Во время заплыва его никто не сопровождал говорится в сообщении

Сейчас местонахождение Валерия Вощевоза неизвестно. Организаторы соревнований занимаются его поисками.