Москва18 авгВести.Все девять членов тургруппы, пропавшие при восхождении на Эльбрус, остались в живых, сообщили в канале SHOT в мессенджере МАХ со ссылкой на спасателей.
Сейчас людей эвакуируют вниз с высоты примерно 5200 метров, предварительно, пострадавших нетнаписали в источнике
Накануне вечером сообщалось о группе альпинистов, которые отправились на гору Эльбрус, но в установленное время не вышли на связь. Маршрут альпинистов был зарегистрирован. На помощь незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.