SHOT: все девять человек, пропавшие на Эльбрусе, живы

SHOT: все пропавшие на Эльбрусе туристы живы SHOT: все девять человек, пропавшие на Эльбрусе, живы

Москва18 авг Вести.Все девять членов тургруппы, пропавшие при восхождении на Эльбрус, остались в живых, сообщили в канале SHOT в мессенджере МАХ со ссылкой на спасателей.

Сейчас людей эвакуируют вниз с высоты примерно 5200 метров, предварительно, пострадавших нет написали в источнике

Накануне вечером сообщалось о группе альпинистов, которые отправились на гору Эльбрус, но в установленное время не вышли на связь. Маршрут альпинистов был зарегистрирован. На помощь незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.