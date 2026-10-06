Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в больнице в коме после ДТП Волонтеры обнаружили пропавшего в Таиланде подростка из РФ в тяжелом состоянии

Москва6 окт Вести.Пропавший 4 октября на тайском острове Пхукет 17-летний гражданин России был обнаружен в местном госпитале. Подросток попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие и в настоящее время находится в коме. Об этом сообщила волонтер Светлана Шерстобоева.

Мы нашли его в госпитале в коме. Челюсть сломана. В аварии выжил только он написала волонтер

По словам активистки, после появления информации о розыске молодого человека волонтерам поступили сведения о пациенте с похожими приметами в больнице Вачира, куда вскоре прибыла мать юноши и опознала сына. У подростка диагностирован перелом челюсти; по предварительным данным, в ДТП, обстоятельства которого выясняются, выжил только он.

Ранее сообщалось, что молодой человек перестал выходить на связь по дороге к друзьям в район Патонг, после чего родственники обратились в полицию и российское консульство.