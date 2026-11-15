Россиянин бесследно исчез во Вьетнаме, его ищут второй месяц Во Вьетнаме ищут россиянина, пропавшего в начале октября

Москва15 ноя Вести.Россиянин из Альметьевска бесследно исчез во вьетнамском Нячанге, его ищут уже второй месяц, пишет Telegram-канал Shot.

По данным Shot, 33-летний Альфред прилетел в Нячанг вместе с другом: мужчина ремонтировал и продавал кондиционеры. Вечером 7 октября он спустился на ресепшен отеля Ngoc Hien Hotel, поинтересовался, где рядом можно поесть и выпить, после чего вышел на улицу, оставив в номере документы и телефон. В гостиницу он больше не возвращался.

Россиянина второй месяц ищут во Вьетнаме​​​. Он вышел из отеля без телефона и документов и бесследно исчеp говорится в материале

Через два дня после исчезновения россиянина местная жительница заявила, что якобы видела человека, похожего на Альфреда, на Северном пляже, он шел босиком. В больницах и моргах Альфреда не нашли, семья обратилась в полицию и консульство, а мама пропавшего вылетела в Нячанг для поисков сына, пишет Shot.

Ранее россиянина заманили в скам-центр в Мьянме обещаниями работы в строительстве и оплаты за осмотр строительного проекта.