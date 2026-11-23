Москва23 ноя Вести.Туристическая полиция Пхукета (Таиланд) ведет поиски россиянина, который перестал выходить на связь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что россиянин пропал 22 ноября.

Мы получили заявление о пропавшем без вести гражданине России. … Его пока не нашли отмечается в сообщении

В то же время региональный портал Phuket Info Center опубликовал объявление о розыске 74-летнего россиянина, который утром 22 ноября около 08:00 по местному времени (04:00 по Москве) вышел из жилого комплекса Boat Pattana в районе Равай, но обратно не пришел. В сообщении сказано, что мобильный телефон мужчина с собой не взял.

21 ноября СМИ передавали, что на Пхукете после тревожного звонка другу пропал профессиональный игрок в покер - россиянин Егор Родионов.