Москва23 нояВести.Туристическая полиция Пхукета (Таиланд) ведет поиски россиянина, который перестал выходить на связь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что россиянин пропал 22 ноября.
Мы получили заявление о пропавшем без вести гражданине России. … Его пока не нашлиотмечается в сообщении
В то же время региональный портал Phuket Info Center опубликовал объявление о розыске 74-летнего россиянина, который утром 22 ноября около 08:00 по местному времени (04:00 по Москве) вышел из жилого комплекса Boat Pattana в районе Равай, но обратно не пришел. В сообщении сказано, что мобильный телефон мужчина с собой не взял.
21 ноября СМИ передавали, что на Пхукете после тревожного звонка другу пропал профессиональный игрок в покер - россиянин Егор Родионов.