NTV: после взрыва на заводе в Турции есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва на заводе в Турции есть погибшие и пострадавшие NTV: после взрыва на заводе в Турции есть погибшие и пострадавшие

Москва9 ноя Вести.Многочисленные погибшие и пострадавшие есть в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, под завалами могут находиться рабочие, передал телеканал NTV.

По предварительной информации, есть многочисленные погибшие и пострадавшие передает NTV

Ударная волна была настолько сильной, что ее отчетливо почувствовали жители окрестных жилых районов Алиага. Сразу после взрыва на территории завода начался крупный пожар, а над промышленной зоной поднялись густые столбы черного дыма.

На территорию завода оперативно прибыли многочисленные кареты скорой помощи, пожарные расчеты и спасательные отряды.

Под завалами оказались многочисленные рабочие уточнил телеканал

Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали при взрыве в пультовой металлургического завода в Турции.