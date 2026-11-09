Москва9 нояВести.Многочисленные погибшие и пострадавшие есть в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, под завалами могут находиться рабочие, передал телеканал NTV.
По предварительной информации, есть многочисленные погибшие и пострадавшиепередает NTV
Ударная волна была настолько сильной, что ее отчетливо почувствовали жители окрестных жилых районов Алиага. Сразу после взрыва на территории завода начался крупный пожар, а над промышленной зоной поднялись густые столбы черного дыма.
На территорию завода оперативно прибыли многочисленные кареты скорой помощи, пожарные расчеты и спасательные отряды.
Под завалами оказались многочисленные рабочиеуточнил телеканал
Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали при взрыве в пультовой металлургического завода в Турции.