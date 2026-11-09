Три человека погибли, 14 ранены при взрыве на металлургическом заводе в Турции

Три человека погибли, 14 ранены при взрыве на заводе в Турции Три человека погибли, 14 ранены при взрыве на металлургическом заводе в Турции

Москва9 ноя Вести.Три человека погибли, еще 14 получили ранения в результате взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире. Десять человек остаются под завалами, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на офис губернатора региона.

Взрыв произошел в понедельник в районе Алиага. На месте происшествия работают спасательные службы.

Трое наших граждан погибли, 14 получили ранения привел телеканал заявление властей

Трое из 14 раненых находятся в тяжелом состоянии. Ведутся непрерывные работы по спасению людей, оказавшихся под завалами.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 14 пострадавших на заводе.