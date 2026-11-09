Москва9 нояВести.Три человека погибли, еще 14 получили ранения в результате взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире. Десять человек остаются под завалами, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на офис губернатора региона.
Взрыв произошел в понедельник в районе Алиага. На месте происшествия работают спасательные службы.
Трое наших граждан погибли, 14 получили раненияпривел телеканал заявление властей
Трое из 14 раненых находятся в тяжелом состоянии. Ведутся непрерывные работы по спасению людей, оказавшихся под завалами.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 14 пострадавших на заводе.