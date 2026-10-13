В турецкой провинции Афьонкарахисар в ДТП с микроавтобусом пострадали 27 человек

Почти 30 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Турции В турецкой провинции Афьонкарахисар в ДТП с микроавтобусом пострадали 27 человек

Москва13 окт Вести.В Турции на трассе Шухут-Динар недалеко от Карадилли микроавтобус по неизвестной причине съехал в кювет и перевернулся, пострадали десятки человек. Об этом сообщает агентство DHA.

В провинции Афьонкарахисар микроавтобус опрокинулся в кювет. Общее число пострадавших в этой аварии составило 27 человек говорится в сообщении

После сообщений очевидцев на место происшествия были направлены медицинские, пожарные и полицейские бригады.

Позже стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших в этом ДТП.

Посольство РФ в Турции сообщило, что, по предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет.

Ранее не менее 11 человек погибли, еще 27 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса.