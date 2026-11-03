Hürriyet: 45 пассажиров пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Автобус опрокинулся в кювет в Турции Hürriyet: 45 пассажиров пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Москва3 ноя Вести.Автобус перевернулся на междугородней трассе в турецкой провинции Конья. В результате ДТП травмы получили 45 человек, сообщает газета Hürriyet.

Авария произошла около 02.00 мск неподалеку от уезда Хююк, примерно в 20 километрах от Бейшехира. По данным Milliyet, автобус компании Yeni Diyarbakır направлялся из Антальи в Ыгдыр. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части в кювет.

Предварительно, большинство пострадавших – около 40 человек – получили легкие травмы. Всех пассажиров доставили в медицинские учреждения. Пятерых впоследствии перевели в больницы Коньи, еще троих – в лечебные учреждения района Сейдишехир.

По факту происшествия проводится расследование.