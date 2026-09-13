В Турции два пассажира погибли при пожаре в автобусе

В Турции загорелся автобус, два пассажира погибли В Турции два пассажира погибли при пожаре в автобусе

Москва13 сен Вести.Вблизи Стамбула полностью сгорел междугородний автобус. Огонь вспыхнул в результате аварии, два пассажира погибли, еще четверо пострадали. Об этом пишет агентство DHA.

Автобус следовал по маршруту Диярбакыр – Стамбул. Авария произошла в 19.10 по московскому времени.

Водитель автобуса на мокрой после дождя дороге не справился с управлением и врезался в столб на пункте оплаты в районе Эюпсултан говорится в сообщении

Уточняется, что после столкновения пожар вспыхнул мгновенно. Смерть двух пассажиров медики констатировали на месте происшествия.

Ранее в Турции произошло крупное ДТП с автобусом. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы, пробив ограждение. Пострадали более 30 человек.