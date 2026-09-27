NTV: в результате аварии с автобусом на юго-востоке Турции погибли семь человек

В результате аварии с автобусом на юго-востоке Турции погибли семь человек NTV: в результате аварии с автобусом на юго-востоке Турции погибли семь человек

Москва27 сен Вести.В результате аварии с междугородним автобусом в Турции не менее семи человек погибли и десять получили ранения. Об этом сообщает NTV.

Уточняется, что ДТП случилось в приграничном с Сирией турецком районе Нурдагы (провинция Газиантеп).

На трассе, ведущей в город Османие, автобус по неустановленной причине врезался в легковую машину и опрокинулся. Предполагается, что транспортное средство перевозило местных граждан.

Ранее также сообщалось, что вблизи Стамбула полностью сгорел междугородний автобус. Огонь вспыхнул в результате аварии, два пассажира погибли, еще четверо пострадали.