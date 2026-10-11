В провинции Маниса в ДТП с автобусом пострадали 27 человек, 11 погибли

В Турции при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек В провинции Маниса в ДТП с автобусом пострадали 27 человек, 11 погибли

Москва11 окт Вести.Не менее 11 человек погибли, еще 27 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

По данным властей, пострадавших доставили в ближайшие больницы. В автобусе находились граждане Турции.

В результате ДТП погибли 11 человек, 27 получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы говорится в сообщении

Авария произошла в 11.11 мск на выезде с автобана в районе города Акхисар. По информации телеканала NTV, после столкновения с грузовиком автобус опрокинулся, к месту происшествия направили множество машин скорой помощи.

Автобус следовал из города Бурса в Измир, расположенный на побережье Эгейского моря.