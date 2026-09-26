В Иране во время аварии с автобусом погибли 11 человек, 24 пострадали

В Иране перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек В Иране во время аварии с автобусом погибли 11 человек, 24 пострадали

Москва26 сен Вести.В Иране перевернулся автобус с пассажирами. В аварии погибли 11 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Авария произошла на шоссе Саве-Хамедан в центральной провинции Маркази. Предполагается, что причиной трагедии стала усталость и сонливость водителя.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, на месте работают экстренные службы.

16 августа 12 человек погибли, еще не менее 10 получили тяжелые травмы после аварии с участием польского автобуса в Венгрии.