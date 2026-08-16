Москва16 авгВести.12 человек погибли, еще не менее 10 получили тяжелые травмы после аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил премьер страны Петер Мадьяр.
Он опубликовал пост в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремисткой и запрещенной на территории страны).
12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили тяжелые травмынаписал Мадьяр
По данным венгерского агентства MTI, автобус ночью съехал в кювет и перевернулся на автомагистрали M3 на северо-востоке страны. В салоне находились 57 пассажиров и 2 водителя.
Портал Telex указывает, что место аварии находится неподалеку от Ньиредьхазы. Участок дороги перекрыт, а для эвакуации 24-тонного автобуса спасатели используют краны.
Ранее автобус с туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб.