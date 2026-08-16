В Венгрии в аварии с польским автобусом погибли 12 человек

Польский автобус с 57 пассажирами перевернулся на трассе в Венгрии В Венгрии в аварии с польским автобусом погибли 12 человек

Москва16 авг Вести.12 человек погибли, еще не менее 10 получили тяжелые травмы после аварии с участием польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил премьер страны Петер Мадьяр.

Он опубликовал пост в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремисткой и запрещенной на территории страны).

12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили тяжелые травмы написал Мадьяр

По данным венгерского агентства MTI, автобус ночью съехал в кювет и перевернулся на автомагистрали M3 на северо-востоке страны. В салоне находились 57 пассажиров и 2 водителя.

Портал Telex указывает, что место аварии находится неподалеку от Ньиредьхазы. Участок дороги перекрыт, а для эвакуации 24-тонного автобуса спасатели используют краны.

Ранее автобус с туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб.