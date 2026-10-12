CNN Türk: автобус с туристами в Анталье перевернулся в ДТП, пятеро пострадали

Туристический автобус перевернулся в ДТП в Анталье, есть пострадавшие CNN Türk: автобус с туристами в Анталье перевернулся в ДТП, пятеро пострадали

Москва12 окт Вести.Автобус с туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья в результате ДТП, пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Уточняется, что авария произошла на трассе Анталья-Испарта в уезде Аксу. По предварительной информации, водитель потерял управление автобусом, из-за чего транспортное средство завалилось на бок и перекрыла автотрассу.

На место инцидента оперативно прибыли медики, пожарные и жандармы. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были доставлены в больницы для продолжения лечения. Информации о том, находились ли в числе пострадавших россияне, пока не поступало.

7 октября сообщалось, что генконсульство России в Анталье подтвердило гибель парапланериста из РФ в районе курорта Фетхие.