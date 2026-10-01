РИА Новости: при крушении автобуса в Анталье граждане РФ не пострадали

Генконсульство РФ: россиян нет среди пострадавших в ДТП в Анталье РИА Новости: при крушении автобуса в Анталье граждане РФ не пострадали

Москва27 окт Вести.Россиян нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Анталье. Об этом РИА Новости заявили в генеральном консульстве РФ на курорте.

По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие - граждане Турции сообщили в генконсульстве

Ранее сообщалось, что в одной из турецких провинций микроавтобус с туристами съехал с трассы в кювет. Пострадали 14 пассажиров и водитель. Он, по версии одного из местных изданий, не справился с управлением. Внутри машины, по предварительным данным, находились альпинисты, которые направлялись в район Финике.