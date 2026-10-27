Москва27 октВести.Массовых жалоб от российских туристов из-за смерча в Анталье пока не поступало, ситуация выясняется, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
Ранее власти Антальи информировали о четырех погибших из-за смерча.
Массовых обращений от россиян пока не поступало. РСТ направил запросы туроператорам и страховым компаниям, чтобы прояснить ситуациюговорится в сообщении союза туриндустрии
По данным "Интуриста", сообщений о разрушениях в отелях Антальи и обращений от туристов пока не было.
На данный момент обращений от туристов не фиксируем, жалоб не поступалосообщил РСТ коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов
В РСТ отметили, что высокий сезон в Анталье подходит к концу, и поток туристов сокращается.
В понедельник микроавтобус с туристами в Анталье съехал в кювет, пострадали 15 человек.