В РСТ отреагировали на слухи о подешевевших из-за ливней турах в Анталью РСТ опроверг информацию о скидках из-за непогоды на туры в Анталью

Москва16 окт Вести.Стоимость туров в Анталью по системе "все включено" не стала ниже на фоне наводнений в Турции, сообщил ИС "Вести" руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость пятидневного отдыха по формату "все включено" на турецком курорте якобы подешевела из-за непогоды, составив до 30 тысяч рублей на человека.

Российский союз туриндустрии не подтверждает данную информацию. Корреляция цен из-за погодных явлений или стихийных бедствий на рынке не происходит так быстро - в течение полутора дней. Поэтому мы провели анализ рынка, и минимальная стоимость сейчас на трехзвездочный отель на пляже Антальи обойдется россиянам с перелетом, проживанием и только с завтраками — 62 тысячи рублей на двоих. Таким образом, стоимость 30 тысяч никак не подтверждается проинформировал Абдюханов

Он обратил внимание на существование отдельных туров с вылетом через несколько часов. Они могут стоить в диапазоне 30 тысяч, но это не массовое явление, уточнил собеседник журналистов.

Ливни начались в Стамбуле вечером 13 октября, в следующие дни ситуация сильно ухудшилась, на улицах возникли наводнения. По последней информации, погибли три человека, также несколько пропали. За последние трое суток спасатели эвакуировали тысячи людей. Пострадали сотни зданий и автомобилей, повреждены линии электропередач.