Россиян пообещали не лишать системы "все включено" в отелях Турции Альянс турагентств РФ: Турция не отменит систему "все включено"

Москва12 ноя Вести.В Турции не собираются отменять систему "все включено" Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, перед отельерами стоит задача разделить формат обслуживания "все включено" на новые категории.

В Турции никто не выступает против системы "все включено" сказал Мкртчян

Глава Альянса подчеркнул, что формат "все включено" за время существования доказал свою эффективность, а отели с подобной системой открываются по всему миру.

28 октября представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" в Турции на пять категорий. По его словам, инициатива направлена на то, чтобы сделать различия между вариантами отдыха более понятными для туристов.