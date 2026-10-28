АТОР: в Турции хотят ввести пять категорий системы "все включено"

В Турции предложили разделить "все включено" на пять категорий АТОР: в Турции хотят ввести пять категорий системы "все включено"

Москва28 окт Вести.Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" в Турции на пять категорий, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Инициатива направлена на то, чтобы сделать различия между вариантами отдыха более понятными для туристов.

Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый сегменты. Отели предлагается сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг говорится в сообщении АТОР

По замыслу инициаторов, классификация позволит путешественникам еще до бронирования понять, какие услуги и варианты питания включены в стоимость проживания и чем отличаются предложения разных отелей.

В АТОР пояснили, что под обозначением all inclusive могут подразумеваться существенно различающиеся условия отдыха – от базового шведского стола до ресторанов а-ля карт, импортного алкоголя и круглосуточного питания.

При этом инициатива пока остается предложением представителей гостиничного бизнеса: конкретные критерии для каждой категории и сроки возможного введения новой классификации не определены.

В администрации президента Турции, между тем, заявили, что в новом сезоне разделение системы на категории не планируется, а любые решения будут приниматься с учетом интересов туристов.