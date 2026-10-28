Турция не планирует менять систему "все включено" в новом сезоне

Власти Турции рассказали о планах по изменению системы "все включено" Турция не планирует менять систему "все включено" в новом сезоне

Москва28 окт Вести.Власти Турции не планируют менять систему "все включено" в отелях перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на предложения представителей отрасли. Об этом РИА Новости сообщили в администрации президента страны.

Ранее сообщалось об инициативе по разделению формата "все включено" на пять категорий. Инициатива призвана помочь туристам заранее понимать, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха, а также оценивать различия между категориями.

На данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему "все включено" в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются заявили в администрации президента Турции

Там отметили, что предложения по изменению формата периодически поступают от представителей туристического сектора. Вопрос обсуждается с министерством культуры и туризма, а также профильными ассоциациями. При принятии любых решений власти намерены в первую очередь учитывать интересы туристов.

Дискуссия о возможном пересмотре системы "все включено" в Турции продолжается несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов, необходимость сокращения пищевых отходов и стремление стимулировать туристов тратить больше денег за пределами отелей. При этом российские туроператоры отмечали, что популярные у россиян гостиницы продолжают работать в формате "все включено".