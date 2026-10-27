Эксперт: раннее бронирование туров за 6–9 месяцев экономит до 30% стоимости Эксперт рекомендовал искать туры за полгода до отпуска

Москва27 окт Вести.Гендиректор агрегатора туров "Турвизор" Илья Юртаев в беседе с РИА Новости рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей. По его словам, если отпуск приходится на высокий сезон, новогодние праздники или школьные каникулы, поиск туров следует начинать за 6-9 месяцев до поездки — это позволяет сэкономить 20–30% от стоимости.

Главное преимущество раннего бронирования — возможность выбрать подходящий отель и рейс в рамках пакета, пока доступны лучшие предложения.

Дополнительно сэкономить поможет вылет из соседнего города или небольшая корректировка дат — на день-два раньше или позже запланированного.

В длительных путешествиях эксперт советует приобретать местную сим-карту или туристическую цифровую сим-карту с пакетом интернета вместо роуминга, а также пользоваться общественным транспортом вместо такси — во многих странах это обходится значительно дешевле.