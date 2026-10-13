Турагент Кылдонер: в Турции могут пересмотреть систему "все включено"

Турагент Кылдонер заявил о возможном пересмотре системы "все включено" в Турции Турагент Кылдонер: в Турции могут пересмотреть систему "все включено"

Москва13 окт Вести.Турецкие отели будут вынуждены пересмотреть систему "все включено" на фоне растущих расходов на продукты питания и персонал. Об этом заявил представитель туристического сектора Аланьи, турагент Аслан Мустафа Кылдонер.

По его словам, которые приводит РИА Новости, речь не должна идти о простом сокращении количества блюд или ухудшении качества услуг.

Отелям в Турции, вероятно, придется пересматривать действующую систему "все включено", поскольку расходы на продукты питания, персонал и организацию обслуживания продолжают играть важную роль в экономике гостиничного бизнеса сказал Кылдонер

Турагент подчеркнул, что отелям также нужно искать более эффективные способы планирования закупок, приготовления пищи и организации шведских столов, чтобы уменьшить пищевые отходы и избежать ненужных затрат.

О том, что в Турции могут ограничить систему "все включено" сообщалось 8 июня. По словам отельера Исмаила Карагюля, представители отрасли рассматривают более гибкие пакеты услуг внутри системы и расширение возможностей для отдыхающих.