Пятидневный тур в Анталью с перелетом и питанием подешевел до 30 тысяч рублей

Ливни и шторм в Анталье сделали отдых на курорте дешевле Пятидневный тур в Анталью с перелетом и питанием подешевел до 30 тысяч рублей

Москва16 окт Вести.Пятидневный отдых в Анталье по системе "всё включено" подешевел до 30 тысяч рублей на человека на фоне сильных ливней и шторма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

За эту сумму предлагают тур с перелетом из Москвы, проживанием в четырехзвездочном отеле в пригороде курорта, питанием, трансфером и страховкой. Для отдыха в гостинице более высокого уровня цена начинается от 35,3 тысячи рублей. Стоимость указана при размещении двух человек в номере.

Непогода нарушила планы туристов: отели убирают шезлонги и закрывают открытые бассейны, а купание в море стало небезопасным. По словам мэра Антальи, ливни стали сильнейшими за последние сто лет.