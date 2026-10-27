Смерч в турецкой Анталье привел к гибели четырех человек

Четверо погибли из-за смерча в турецкой Анталье Смерч в турецкой Анталье привел к гибели четырех человек

Москва27 окт Вести.Четыре человека погибли из-за смерча в турецкой Анталье, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти провинции.

Трагедия произошла в районе Кепез в ночь на вторник, 27 октября. Из-за смерча оказались разрушены две бытовки строителей.

По предварительным данным, погибли четверо рабочих, пострадал еще один сказано в сообщении

Ранее власти Антальи предупреждали, что из-за непогоды могут возникнуть наводнения. Синоптики предрекали мощные ливни и ураганный ветер. Предполагается, что в пятницу, 30 октября, осадки прекратятся, но вернутся уже на следующий день.