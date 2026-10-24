В Турции в автомобиле, упавшем в канал, погибли 2 взрослых и 4 детей

В Турции автомобиль упал в канал: погибли 4 детей и 2 взрослых В Турции в автомобиле, упавшем в канал, погибли 2 взрослых и 4 детей

Москва24 окт Вести.Шесть человек погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в Турции. Помимо двух женщин погибли четверо детей, сообщает газета Hürriyet.

Трагедия произошла в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции. Женщина-водитель авто не справилась с управлением, и машина съехала с дороги прямо в канал.

Прибывшие на место медики, пожарные и жандармы обнаружили в автомобиле тела четверых детей, которые захлебнулись. Две женщины были доставлены в больницу Нусайбина, но спасти их не удалось сообщает издание

Погибшим детям было от 5 до 11 лет. Их тела направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье перевернулся туристический автобус.