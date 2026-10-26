Москва26 октВести.Более 80 человек человек пострадали после того, как автобус упал со склона холма в Испании. Об этом сообщает Sky News.
В результате аварии с автобусом, произошедшей в Каталонии, пострадали 83 человека, в том числе семь в тяжелом состоянииговорится в сообщении
Как уточняется, авария произошла на горной дороге в Фогарс-де-Монклус, расположенном между Барселоной и Жироной.
Шесть человек погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в Турции. Помимо двух женщин погибли четверо детей.