В Испании 83 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса

Более 80 человек пострадали при падении автобуса со склона холма в Испании В Испании 83 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса

Москва26 окт Вести.Более 80 человек человек пострадали после того, как автобус упал со склона холма в Испании. Об этом сообщает Sky News.

В результате аварии с автобусом, произошедшей в Каталонии, пострадали 83 человека, в том числе семь в тяжелом состоянии говорится в сообщении

Как уточняется, авария произошла на горной дороге в Фогарс-де-Монклус, расположенном между Барселоной и Жироной.

Шесть человек погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в Турции. Помимо двух женщин погибли четверо детей.