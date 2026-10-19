Четыре человека погибли в Валенсии и Каталонии из-за шторма "Адам"

В Испании четыре человека погибли из-за шторма "Адам" Четыре человека погибли в Валенсии и Каталонии из-за шторма "Адам"

Москва19 окт Вести.В Испании четыре человека погибли из-за шторма "Адам", обрушившегося на королевство, передает радиостанция Cadena SER.

Из-за шторма в ряде муниципалитетов начались паводки, некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Женералитат (орган самоуправления) Валенсии на фоне стихийного бедствия предписал жителям 145 муниципалитетов оставаться дома.

Проливные дожди привели ко второй гибели человека в Оливе. Число жертв шторма "Адам" достигло четырех. Ранее в Оливе погибла женщина в возрасте за 80 лет, еще одна женщина погибла на пляже в Сагунто (Валенсия), а еще один человек - в Каталонии написали представители радиостанции в соцсети X

Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) прогнозировало, что помимо Валенсии и Каталонии шторм может затронуть Андалусию и Балеарские острова, отметили журналисты.