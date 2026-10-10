Москва10 октВести.Четыре человека в американских штатах Алабама и Флорида погибли при урагане "Исайяс", сообщили местные власти.
До этого появилась информация о двух погибших в каждом штате.
У нас действительно два погибших. В первом случае дерево пробило крышу дома и, к сожалению, погибла женщина... Второй случай связан с отравлением угарным газомсообщил шериф полиции штата Флорида
В штате Алабама количество погибших также выросло.
Мы также узнали о том, что погибли двое жителей Алабамысообщил губернатор штата Кей Айви в соцсети X
Ранее сообщалось, что полки в американских городах вдоль побережья Мексиканского залива опустели из-за угрозы надвигающегося на юг США урагана.