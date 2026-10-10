Четыре человека в США погибли при урагане "Исайяс" Ураган унес жизни четырех жителей США

Москва10 окт Вести.Четыре человека в американских штатах Алабама и Флорида погибли при урагане "Исайяс", сообщили местные власти.

До этого появилась информация о двух погибших в каждом штате.

У нас действительно два погибших. В первом случае дерево пробило крышу дома и, к сожалению, погибла женщина... Второй случай связан с отравлением угарным газом сообщил шериф полиции штата Флорида

В штате Алабама количество погибших также выросло.

Мы также узнали о том, что погибли двое жителей Алабамы сообщил губернатор штата Кей Айви в соцсети X

Ранее сообщалось, что полки в американских городах вдоль побережья Мексиканского залива опустели из-за угрозы надвигающегося на юг США урагана.