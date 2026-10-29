Москва29 окт Вести.Высокие приливы вызвали подтопления на восточном и западном побережьях США, затронув населенные пункты Калифорнии, Флориды, Северной и Южной Каролины. Об этом сообщает ABC.

Приливы усилились с началом полнолуния и, согласно прогнозам, могут продолжать вызывать подтопления до выходных. В затопленных районах Калифорнии жители укрепляют дома мешками с песком, а по улицам передвигаются на сапбордах и досках для серфинга.

Несколько участков прибрежной трассы Pacific Coast Highway перекрыты. Во Флориде ситуацию усугубляет ветер, нагоняющий воду; 25 октября в Майами был зафиксирован рекордный уровень прилива.