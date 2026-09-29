Москва29 сен Вести.Ураган "Поло" третьей категории по шкале Саффира-Симпсона приблизился к побережью мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. С его приходом ожидается выпадение значительного количества осадков, которое может привести к наводнениям на западном побережье Мексики. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте Национального метеорологического центра страны.

Осадки, генерируемые этой системой, могут вызвать оползни, повышение уровня рек и ручьев, а также их выход из берегов и наводнения в низменных районах. В центральной части Южной Нижней Калифорнии и в соседнем штате Сонора прогнозируются проливные дожди с количеством осадков 150-250 миллиметров. Предупреждение также действует для штатов Синалоа и Чиуауа.

Метеорологи прогнозируют, что центр урагана выйдет на сушу в центральной части штата в понедельник вечером по местному времени (утром во вторник по московскому времени). Ожидается, что при приходе урагана в Южной Нижней Калифорнии скорость ветра может составить 170-190 километров в час с порывами до 220-240 километров в час. Высота волн у побережья штата может достигнуть 8-10 метров, а штормовой нагон — 1,5-2,5 метра.

В середине августа свыше 6 тысяч домохозяйств Словакии остались без электроснабжения из-за мощного шторма с градом.