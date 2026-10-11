Америку может накрыть тропический шторм "Рэйчел" СМИ: Америку могут накрыть сильные наводнения из-за шторма "Рэйчел"

Москва11 окт Вести.Америку могут накрыть наводнения из-за тропического шторма "Рэйчел". Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на синоптиков.

Там отметили, что под ударом прежде всего находится штат Калифорния. Непогода может вызвать проливные дожди, а вместе с ними - паводки и сокрушительный ветер в южных районах.

Калифорния готовится к потенциально опасным для жизни наводнениям на фоне приближения тропического шторма "Рэйчел" пишет издание

Ранее национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов выпустила предупреждение о возможных эвакуациях в Калифорнии и угрозе для дорог и мостов региона. В зоне риска также находятся округа Сан-Диего, Сан-Бернардино и Риверсайд.