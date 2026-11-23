Москва23 ноя Вести.Национальная метеорологическая служба США предупредила о риске значительного и местами экстремального прибрежного наводнения в районе Сан-Франциско в Калифорнии на предстоящей неделе. Об этом сообщается в заявлении службы.

По данным метеорологов, наводнение может быть вызвано сочетанием нескольких факторов: высоких приливов, штормового нагона и термического расширения воды, сопряженных с Эль-Ниньо – климатическим явлением, связанным с аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Предупреждение распространяется на заливы Сан-Франциско и Сан-Пабло, побережье Тихого океана, а также залив Монтерей. Самый высокий прилив ожидается в среду, 26 ноября: уровень воды может подняться почти на метр выше нормы.

Кроме того, во вторник и среду в регионе прогнозируется новый шторм с сильными дождями и ветром, порывы которого на побережье могут достигать 40 миль в час, или около 64 км/ч. Во вторник высота волн, по прогнозам, составит от 4,3 до 5,5 м, а в среду – от 5,5 до 7,3 м.

Метеослужба также предупредила, что непогода может привести к задержкам на автодорогах, железной дороге и в авиасообщении в период празднования Дня благодарения.

Ранее исследовательский проект Climate Impact Lab сообщил, что Эль-Ниньо в ближайшее время вплоть до февраля 2027 года может унести жизни 451 тысячи человек.