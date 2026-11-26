В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за шторма перед Днем благодарения Губернатор Нью-Йорка Хокул ввела в штате режим ЧС из-за приближающегося шторма

Москва26 ноя Вести.Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с надвигающимся штормом накануне Дня благодарения.

Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке, а также в округах Нассо, Саффолк и Уэстчестер в связи с приближением мощного шторма в преддверии Дня благодарения написала глава штата в соцсети X

По ее словам, ожидаются сильные дожди и порывистый ветер, которые могут представлять опасность для людей.

Ранее в расположенном по соседству штате Нью-Джерси также был введен режим ЧС.

В городе Нью-Йорке перенесли с 26 на 28 ноября парад Macy's в честь Дня благодарения в США из-за надвигающегося шторма. Устроители мероприятия подчеркнули, что для них является главными приоритетом безопасность участников и зрителей.