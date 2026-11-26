Надвигающийся шторм стал причиной переноса парада в США в День благодарения

Парад в Нью-Йорке в День благодарения отложен из-за надвигающегося шторма Надвигающийся шторм стал причиной переноса парада в США в День благодарения

Москва26 ноя Вести.Парад Macy's в честь Дня благодарения в США перенесен с 26 на 28 ноября из-за надвигающегося на Нью-Йорк шторма, сообщает телеканал NBC.

Безопасность участников и зрителей является нашим главным приоритетом, и после тщательных консультаций с городскими властями и ведомствами мы приняли решение перенести празднование в этом году приводит телеканал заявление устроителей парада

Это первый случай за более чем 100 лет, когда парад в День благодарения в Нью‑Йорке, устроителем которого является один из крупнейших американских универмагов Macy's, перенесен из‑за погоды.

Первый такой парад прошел в 1924 году, и с тех пор его не проводили лишь трижды - в 1942, 1943 и 1944 годах.

Между тем часть пирса в калифорнийском городе Пасифика обрушилась из-за мощных волн. При этом пирс закрыт с июня 2026 года, инспекторы обнаружили в нем трещины и другие повреждения.