Москва8 окт Вести.Полки в американских городах вдоль побережья Мексиканского залива опустели из-за угрозы надвигающегося на юг США урагана. Об этом пишет газета Daily Mail.

Издание уточняет, что в социальных сетях появились фотографии длинных очередей на заправках и опустевших полок супермаркетов.

Местные жители запасаются всем: от туалетной бумаги до воды и консервов говорится в материале

Национальный центр США по отслеживанию ураганов накануне предупредил об образовании на американском юге нового тропического шторма "Исаия".