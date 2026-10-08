Москва8 октВести.Полки в американских городах вдоль побережья Мексиканского залива опустели из-за угрозы надвигающегося на юг США урагана. Об этом пишет газета Daily Mail.
Издание уточняет, что в социальных сетях появились фотографии длинных очередей на заправках и опустевших полок супермаркетов.
Местные жители запасаются всем: от туалетной бумаги до воды и консервовговорится в материале
Национальный центр США по отслеживанию ураганов накануне предупредил об образовании на американском юге нового тропического шторма "Исаия".