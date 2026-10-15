Три человека погибли из-за самых сильных за 84 года дождей в Стамбуле

Три человека погибли из-за самых мощных за 84 года дождей в Стамбуле Три человека погибли из-за самых сильных за 84 года дождей в Стамбуле

Москва15 окт Вести.Стамбул пережил самые сильные ливни за последние 84 года, заявил губернатор города Давут Гюль.

В Стамбуле самые сильные осадки за 84 года сказал губернатор, которого цитируют турецкие СМИ

Издание Türkiye Today уточняет, что из-за ливней погибли три человека.

Центр координации по чрезвычайным ситуациям Стамбула (AKOM) сообщил, что больше всего осадков пришлось на район Бейкоз.

Сильный ливень начался утром в среду, 14 октября, и парализовал жизнь в городе. Во многих районах были перебои с водой и электричеством, всего зафиксировано 1277 подтоплений. По информации властей Стамбула, непогода унесла жизни уже трех человек. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Согласно данным министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи, спасены 2727 человек.

Губернатор Гюль предупредил, что дожди продлятся еще два-три дня, и призвал жителей в ближайшие дни не выходить из дома без крайней необходимости. Школы в Стамбуле будут закрыты в пятницу, в соседней провинции Коджаэли занятия также приостановлены на один день. В городе начались работы по ликвидации последствий ливней.

Ранее генеральное консульство России в Стамбуле призвало находящихся в городе россиян соблюдать повышенные меры предосторожности из-за сильных ливней, гроз и порывистого ветра.