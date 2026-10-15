Российские дипломаты предупредили об опасной непогоде в Стамбуле

Генконсульство РФ предупредило россиян о непогоде в Стамбуле Российские дипломаты предупредили об опасной непогоде в Стамбуле

Москва15 окт Вести.Генеральное консульство России в Стамбуле призвало находящихся в городе российских граждан соблюдать повышенные меры предосторожности из-за сильных ливней, гроз и порывистого ветра. Предупреждение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

По информации дипломатов, непогода создает угрозу локальных подтоплений, падения деревьев и различных конструкций. Также возможны перебои в работе городского транспорта.

Просим внимательно следить за сообщениями местных властей и метеорологических служб, а также заблаговременно планировать передвижения по городу отмечается в сообщении

В генконсульстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в экстренные службы Турции по единому номеру 112.