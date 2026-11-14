Сильный ливень в Стамбуле вызвал массовые задержки авиарейсов РИА Новости: из-за сильного ливня в Стамбуле массово задерживаются авиарейсы

Москва14 ноя Вести.Мощный ливень в Стамбуле привел к массовым задержкам авиарейсов, в том числе вылетающих в город из Антальи. Об этом сообщило РИА Новости.

Ввиду неблагоприятных погодных условий мы не смогли вылететь в выделенный нам временной слот в 19.35, вылет задерживается сообщил пассажирам пилот рейса компании Pegasus из Антальи в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен на востоке города

Следуя полетным данным, которые изучило агентство, несколько направляющихся в Стамбул рейсов кружатся в небе над соседними городами, ожидая разрешения на посадку.

Отмечается, что еще ряд рейсов из городов Европы приземлился в аэропорту имени Гекчен в Стамбуле с задержкой в 40-50 минут.

По данным агентства, в субботу в турецком мегаполисе объявили "желтый" уровень угрозы из-за ураганного ветра и вечернего ливня.