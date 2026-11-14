Москва14 нояВести.Мощный ливень в Стамбуле привел к массовым задержкам авиарейсов, в том числе вылетающих в город из Антальи. Об этом сообщило РИА Новости.
Ввиду неблагоприятных погодных условий мы не смогли вылететь в выделенный нам временной слот в 19.35, вылет задерживаетсясообщил пассажирам пилот рейса компании Pegasus из Антальи в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен на востоке города
Следуя полетным данным, которые изучило агентство, несколько направляющихся в Стамбул рейсов кружатся в небе над соседними городами, ожидая разрешения на посадку.
Отмечается, что еще ряд рейсов из городов Европы приземлился в аэропорту имени Гекчен в Стамбуле с задержкой в 40-50 минут.
По данным агентства, в субботу в турецком мегаполисе объявили "желтый" уровень угрозы из-за ураганного ветра и вечернего ливня.