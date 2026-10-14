Генконсульство РФ: двое из семи пострадавших в ДТП в Анталье остаются в больнице

Генконсульство РФ: семь россиян пострадали в ДТП в Анталье Генконсульство РФ: двое из семи пострадавших в ДТП в Анталье остаются в больнице

Москва14 окт Вести.Семь граждан России пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

ДТП произошло 14 октября в районе Коркутели. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, двое из них остаются на лечении.

По информации, полученной от турецких компетентных органов... произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан... На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны отметили дипломаты

В генконсульстве РФ в Анталье уточнили, что не получали обращений в связи с происшествием.

Авария произошла 14 октября на шоссе у деревни Юкарыкараман. По имеющейся информации, водитель не справился с управлением, и микроавтобус врезался в скалу.