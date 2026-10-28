СК опубликовал кадры с места взрыва газового баллона на предприятии в Якутии

Появилось видео с места взрыва баллона в Якутии, где погибли двое рабочих СК опубликовал кадры с места взрыва газового баллона на предприятии в Якутии

Москва28 окт Вести.Появились кадры с места взрыва газового баллона на территории золотодобывающего предприятия в Якутии, где погибли двое рабочих. Видео опубликовало управление СК России по республике в MAX.

Трагедия произошла вечером вторника, 27 октября, в токарном цехе. Там сдетонировал газовый баллон, что привело к возгоранию. Два работника скончались на месте от полученных травм, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).