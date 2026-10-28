После взрыва баллона и гибели двух человек в Якутии возбудили уголовное дело Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Якутии

Москва28 окт Вести.Уголовное дело возбудили в Якутии после взрыва газового баллона, приведшего к гибели двух человек. Об этом сообщило в MAX управление Следственного комитета РФ по республике.

По факту гибели двух человек на производственном участке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) говорится в сообщении

По данным СК, инцидент произошел вечером вторника, 27 октября, в токарном цехе золотодобывающего предприятия. Газовый баллон сдетонировал, что привело к возгоранию. Два работника скончались на месте от полученных травм, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.