По факту взрыва газового баллона в Якутии прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газового баллона в Якутии По факту взрыва газового баллона в Якутии прокуратура начала проверку

Москва28 окт Вести.В Якутии прокуратура начала проверку обстоятельств взрыва газового баллона, в результате чего двое человек погибли и один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Прокуратурой Алданского района организована проверка по факту взрыва газового баллона в токарном цехе на территории Артели старателей "Прогресс", в результате которого погибли два работника 1971 г.р. и 1982 г.р., госпитализирован один работник, 1984 г.р. говорится в канале якутской прокуратуры в MAX

Как предполагается, в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.