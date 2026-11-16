Генконсульство РФ: россиян нет среди пострадавших при пожаре на Пхукете

Россиян не оказалось среди пострадавших при пожаре на Пхукете Генконсульство РФ: россиян нет среди пострадавших при пожаре на Пхукете

Москва16 ноя Вести.Российские граждане не пострадали при крупном пожаре в туристическом районе Патонг на острове Пхукет в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в островной провинции Егор Иванов.

По его словам, обращений за помощью в российское генконсульство не поступало.

В генконсульство никто из россиян за помощью в связи с пожаром не обращался отметил он

Кроме того, Иванов подчеркнул, что предварительные сведения местных властей также не указывают на наличие россиян среди пострадавших.

Пожар в Патонге унес жизни 11 человек, еще 38 получили травмы. Об этом ранее сообщило издание Khaosod. Огонь охватил коммерческий центр, где продавали и сдавали в аренду мотоциклы, а затем распространился на соседние здания и припаркованный транспорт.