Москва22 нояВести.Более шести туристических отелей оказались уничтожены крупным пожаром в районе Нунгви на острове Унгуджа в составе архипелага Занзибар. Об этом сообщает издание Tanzania Times.
По информации издания, возгорание произошло в прибрежной зоне на севере острова. Огонь также распространился на торговые точки, в которых продавали сувениры.
Более шести туристических отелей сгорели дотла в результате бушующего пожара, который возник вдоль побережья Нунгви в Северной Унгудже в Занзибареговорится в материале
Сведения о размере материального ущерба пока не приводятся. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Причины возгорания на данный момент не установлены.
Ранее стало известно о пожаре в гостинице на юге Бангладеш. Жертвами огня стали как минимум десять человек.