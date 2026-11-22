Пожар уничтожил более шести туристических отелей на Занзибаре

На побережье Занзибара загорелись отели и сувенирные магазины Пожар уничтожил более шести туристических отелей на Занзибаре

Москва22 ноя Вести.Более шести туристических отелей оказались уничтожены крупным пожаром в районе Нунгви на острове Унгуджа в составе архипелага Занзибар. Об этом сообщает издание Tanzania Times.

По информации издания, возгорание произошло в прибрежной зоне на севере острова. Огонь также распространился на торговые точки, в которых продавали сувениры.

Более шести туристических отелей сгорели дотла в результате бушующего пожара, который возник вдоль побережья Нунгви в Северной Унгудже в Занзибаре говорится в материале

Сведения о размере материального ущерба пока не приводятся. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Причины возгорания на данный момент не установлены.

Ранее стало известно о пожаре в гостинице на юге Бангладеш. Жертвами огня стали как минимум десять человек.