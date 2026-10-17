Четыре спасателя погибли при пожаре в индонезийском национальном парке Бромо

Четверо спасателей погибли и двое получили ожоги при пожаре в Индонезии Четыре спасателя погибли при пожаре в индонезийском национальном парке Бромо

Москва17 окт Вести.Четыре сотрудника спасательных служб погибли в результате лесного пожара в национальном парке Бромо-Тенгер-Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява, еще двое получили тяжелые ожоги, сообщило информагентство Antara со ссылкой на администрацию парка.

Трагедия произошла, когда группа пыталась локализовать возгорание, но из-за резкого порыва ветра пламя быстро распространилось по сухой растительности... Погибли четыре сотрудника спасательных служб, еще двое получили тяжелые ожоги говорится в сообщении

В настоящее время пострадавшие получают необходимую помощь в медицинском учреждении.

Как сообщает агентство, лесные пожары, бушующие в Индонезии на протяжении нескольких недель, спровоцировали сильное задымление в Малайзии и Сингапуре, где загрязнение воздуха достигло критических значений. В августе из-за критической угрозы возгораний индонезийские власти ввели временный запрет на посещение девяти национальных парков.

Ранее сообщалось, что у берегов индонезийского острова Мадура вспыхнул пожар на пароме. В результате трагедии пять пассажиров погибли. Инцидент произошел во время рейса из Сурабаи в Макассар. На судне находились около 270 пассажиров и членов экипажа. Спасателям удалось эвакуировать 225 человек.