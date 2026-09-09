Семь журналистов пропали без вести в районе вулкана Анак-Кракатау в Индонезии

Несколько журналистов пропали в районе извержения вулкана в Индонезии Семь журналистов пропали без вести в районе вулкана Анак-Кракатау в Индонезии

Москва9 сен Вести.Семь журналистов пропали без вести в районе вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Об этом сообщили в агентстве правительственных коммуникаций республики (BAKOM).

Там уточнили, что в списке пропавших значатся журналист Antara М​​​. Багус Хойруннас, представитель Merdeka Ари Басуки, сотрудник iNews Юдхис, журналист Anadolu Даус и внештатный журналист Донал. Личности еще двух человек в настоящий момент уточняются.

Надеемся, что поиски, которые проводит поисково-спасательная команда, пройдут успешно, и все журналисты вскоре будут найдены живыми и невредимыми говорится в заявлении

Извержение Анак-Кракатау произошло 4 сентября и закончилось 7 сентября. Столб пепла и дыма поднялся на высоту более 15 тысяч метров. Грохот извержения был слышен на расстоянии до 700 километров.

В связи с этим в Индонезии временно закрылись восемь аэропортов. Это повлияло в общей сложности на 2961 рейс, в числе которых более 600 международных.