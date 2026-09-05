Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянина на озере Комо Генконсульство РФ: тело утонувшего в озере Комо россиянина отправят в Россию

Москва5 сен Вести.Генконсульство РФ в Милане подтвердило гибель россиянина, утонувшего на озере Комо, говорится в комментарии диппредставительства. Готовится транспортировка его тела в Россию.

С учетом информации, полученной от представителей Береговой охраны Италии, Генеральное консульство России в Милане подтверждает факт гибели гражданина Российской Федерации на озере Комо привело РИА Новости фрагмент сообщения российского Генконсульства в Милане

Российские дипломаты находятся в контакте со знакомой погибшего россиянина, которая была с ним во время отдыха. Женщине предоставляется необходимая консультационная поддержка.

В диппредставительстве отметили, что «по имеющимся сведениям, в настоящее время оформляются документы для транспортировки останков россиянина на территорию Российской Федерации».

Российское диппредставительство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

О смерти 38-летнего россиянина 4 сентября сообщило итальянское национальное информационное агентство ANSA. По данным журналистов, мужчина зашел в озеро без прыжка и уже во время плавания начал барахтаться и скрылся под водой, после чего на поверхности больше не появлялся.