Москва5 сенВести.Генконсульство РФ в Милане подтвердило гибель россиянина, утонувшего на озере Комо, говорится в комментарии диппредставительства. Готовится транспортировка его тела в Россию.
С учетом информации, полученной от представителей Береговой охраны Италии, Генеральное консульство России в Милане подтверждает факт гибели гражданина Российской Федерации на озере Комопривело РИА Новости фрагмент сообщения российского Генконсульства в Милане
Российские дипломаты находятся в контакте со знакомой погибшего россиянина, которая была с ним во время отдыха. Женщине предоставляется необходимая консультационная поддержка.
В диппредставительстве отметили, что «по имеющимся сведениям, в настоящее время оформляются документы для транспортировки останков россиянина на территорию Российской Федерации».
Российское диппредставительство выразило соболезнования родным и близким погибшего.
О смерти 38-летнего россиянина 4 сентября сообщило итальянское национальное информационное агентство ANSA. По данным журналистов, мужчина зашел в озеро без прыжка и уже во время плавания начал барахтаться и скрылся под водой, после чего на поверхности больше не появлялся.