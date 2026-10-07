В Карачаево-Черкесии пилота будут судить за жесткую посадку вертолета

В Карачаево-Черкесской Республике будут судить пилота за ЧП с воздушным судном В Карачаево-Черкесии пилота будут судить за жесткую посадку вертолета

Москва7 окт Вести.В Карачаево-Черкесской Республике завершилось расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна, по вине которого произошло авиационное происшествие. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в MAX.

48-летний командир вертолета обвиняется в совершении преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По материалам следствия, 16 июня 2026 года при выполнении полета с пассажирами над горным хребтом в районе перевала Архыз в Урупском районе обвиняемый не рассчитал безопасную высоту.

Воздушное судно попало в нисходящий воздушный поток, что нарушило устойчивую траекторию полета и привело к неуправляемому снижению с последующим столкновением с земной поверхностью говорится в сообщении

В результате инцидента один пассажир получил телесные повреждения. Вертолет был поврежден. Материальный ущерб составил более 173 миллионов рублей.

На основании собранной доказательной базы уголовное дело передано в суд.